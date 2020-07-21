رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: سرية الحسابات مسألة لا مفر منها

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن «سرية الحسابات مسألة لا مفر منها وفقًا للقانون»، مؤكدًا أن «حسابات العملاء كلها في سرية تامة ومحفوظة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن المتداول بشأن سرية الحسابات في الفترة الأخيرة، مرتبط بمعايير التقارير الموحدة، مشيرًا إلى أنها مرتبطة بالتعامل مع الأجانب الذين يفتحون حسابات للنقود في مصر.

وأوضح أن القانون يسمح للدول الأجنبية التي ينتمي لها الشخص، أن تسأل عن محتوى تلك الحسابات، قائلًا إن الولايات المتحدة الأمريكية، طبقت الأمر تزامنًا مع الأزمة العالمية في عام 2008، وتعرض بعض مواطنيها لخسارة نقودهم في دول أجنبية أخرى.

ولفت إلى تطور القانون ليصبح حالة أوروبية وعالمية، مضيفًا: «مصر مشتركة فيها، ومن حق أي دولة أجنبية أن تسأل لو المواطنين التابعين لها لديهم حسابات أو استثمارات في مصر، ومن حق الدولة المصرية تسأل عن المصريين لو عندهم فلوس بالخارج كاتفاقية تبادلية».