تجمد نهر في كوريا الجنوبية قبل الوقت المعتاد وسط استمرار موجة البرد

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن نهر هان في سول تجمد لأول مرة في هذا الشتاء وسط استمرار موجة البرد لعدة أيام.

وتم رصد التجمد الأول للنهر الذي يمر عبر العاصمة سول، قبل الوقت المعتاد بفترة تبلغ أسبوعين مقارنة بالسنوات السابقة وفقا للوكالة.

وقالت الوكالة إن النهر يتجمد رسميا عندما يكون هناك جليد سميك في منطقة طولها 100 متر بين الرصيفين الثاني والرابع لجسر نهر هان، الذي يربط بين حي يونجسان، وحي دونج جاك.

وفي فصول الشتاء السابقة، تم الإعلان عن أول تجمد للنهر في يوم 10 يناير تقريبا، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.