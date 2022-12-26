متحدث الحكومة: الفترة المقبلة لن تشهد صراعا حول الإفراجات الجمركية

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه تم الإفراج عن أعلاف بقيمة 900 مليون دولار منذ شهر أكتوبر وحتى الآن، موضحا أن هذه الإفراجات ستحدث أثرا خلال الفترة المقبلة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أزمة الارتفاع الكبير في الأسعار، سوف تستغرق فترة حتى يعود التوازن وتنخفض مجددا بعد زيادة العرض.

ولفت السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الفترة المقبلة لن تشهد صراع أولويات في الإفراجات الجمركية مثل الأيام الماضية، والتي كانت تحدث بسبب نقص العملة الصعبة.

وأشار إلى أن السبيل الوحيد لمواجهة التضخم هو زيادة المعروض من السلع، لافتا إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وكل ما يلزم المصانع للعمل بطاقتها القصوى.

وذكر أن العوامل التي كانت تؤثر على ارتفاع أسعار السلع نجحت الدولة في التعامل معها، ويبقى عامل الأزمات العالمية التي تؤثر على السلع القادمة من الخارج، مؤكدًا أن الأسواق المصرية تواءمت مع أسعار صرف الدولار.

وأوضح أنه تم وضع جدول زمني للإفراج عن كل السلع في الموانئ المصرية، مؤكدا أن كل من استغل أزمة الدولار في الفترة الماضية خسر؛ نظرًا لتعرض السوق الموازية لضربات متتالية.

وأكد أن السلاح الأهم في يد الحكومة لإحداث التوازن بالسوق المصري وعودة أسعار السلع لمعدلاتها الطبيعية، هو زيادة العرض من خلال إعادة المصانع للعمل بكل طاقتها.