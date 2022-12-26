لاعب سموحة: تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك

كشف خالد عبد الفتاح، مدافع سموحة، عن تلقى عرضين من الأهلي والزمالك، للانتقال إليهما خلال الفترة المقبلة.

سموحة تعادل مع الأهلي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب «الأهلي وي السلام»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدري المصري الممتاز.

وقال خالد عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «الأمر يتعلق بوكيل أعمالي، والمفاوضات مع المهندس فرج عامر، رئيس سموحة، أي لاعب يتمنى اللعب في الأهلي والزمالك، وهو شرف كبير.. لكن تركيزي حاليا مع سموحة».

وأضاف: «رئيس النادي يفتح الباب أمام الجميع، بشرط أن يكون العرض مناسبا للنادي، ولن يقطع أي لاعب خطوة الاحتراف الأوروبي، إلا بعد الانضمام للمنتخب واللعب للأهلي أو الزمالك».

وعن تعادل سموحة سلبيا مع الأهلي، قال: «لعبنا بطريقة دفاعية، وأشكر جميع زملائي على الأداء الجيد والخروج بالتعادل».

وأتم: «كنا نحتاج لدفعة معنوية.. والتعادل أمام الأهلي - وهو فريق كبير - يمنحنا دفعة في المباريات المقبلة».