وزير العدل الألماني يدعو إلى إنهاء إجراءات كورونا الوقائية



يأتي ذلك بعد تصريحات عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن التي تحدث فيها عن نهاية جائحة كورونا.



وكتب الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر على تويتر اليوم الاثنين، أن "كريستيان دروستن كان من بين أكثر العلماء حذرا خلال الجائحة، والنتيجة التي توصل إليها الآن تقول إن الجائحة انتهت. نحن الان في حالة المرض المستوطن، وكنتيجة سياسية لذلك ينبغي علينا أن ننهي آخر إجراءات كورونا الوقائية".



كان دروستن، الذي يشغل منصب رئيس قسم علم الفيروسات في مستشفى شاريتيه الجامعي في برلين، قد صرح لصحيفة "تاجس شبيجل" بأن ألمانيا ستشهد في هذا الشتاء أول موجة مستوطنة لفيروس سارس-كوفيد2 " وهكذا ستكون الجائحة انتهت في تقديري".



يُذكر أن العديد من الخبراء في ألمانيا يتبنون حاليا وجهة النظر القائلة إن الحالة الوبائية تم التغلب عليها.



وتسري حاليا قواعد مختلفة لمكافحة الجائحة في الولايات الألمانية التي تحدد بنفسها إجراءات كورونا الوقائية ،مثل العزل الإجباري وارتداء الكمامة في وسائل المواصلات العامة.