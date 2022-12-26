سعد الدين الهلالي يعلق على صورة احتفال محمد صلاح بالكريسماس: إنسان يرعى الله

علق سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على صورة النجم العالمي محمد صلاح، والتي احتفل فيها مع عائلته بعيد الميلاد المجيد «الكريسماس».

وتوجه خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، بالتحية إلى محمد صلاح لشجاعته وثقته بنفسه وإيمانه الذاتي، مشيرًا إلى أن «صلاح يرعى الله ولا يرعى البشر في دينه، شأن كل متدين على حق».

وقال إن شجرة الصنوبر المتخذة كرمز في عيد الميلاد لها أصل تاريخي، موضحًا أنها كانت موجودة في الديانات الوثنية اليونانية، وكانت منتشرة في ألمانيا كرمز للوثنية سابقًا.

وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الألمان اتخذوا الشجرة كرمز جميل للاحتفال بعيد الميلاد، عندما دخلت المسيحية إلى البلاد سنة 700، قائلًا إن الفرنسيون عرفوا تلك الشجرة وزينوها ووضعوا الشموع والأنوار عليها في القرن الـ15.

وأشار إلى أن الفرنسيين وضعوا نجمة بيت لحم وملاك السماء أعلى الشجرة كأمر رمزي؛ لبيان أنها شجرة النور، متابعًا: «صارت بأنورها رمز تفاؤل أن العام نور، فهل هذه ثقافة بشرية أم حكم ديني؟ والذي جعلها حكمًا دينيًا العصبيات والرمزيات الذين يسيسونها أو يتاجرون بها».

واستشهد بوجود تمثال أبو الهول ورمسيس كوسيلة إيضاح وتعلم للأجيال الحالية، رغم أنها كانت آلهة تعبد في الماضي، لافتًا إلى أن الأربعين بعد وفاة شخص ما، إحدى العادات الفرعونية القديمة.

واستطرد: «هل لما اجتمعنا الخميس الأول أو الأربعين عملنا معصية أم ندعو للميت؟ هذه ليست رمزية دينية، بل اختيار إنساني الدين لم يتدخل بالمنع فيه، وطالما لم يتدخل فهو مأذون».

وذكر أن «يوم شم النسيم تقليد فرعوني يعتبره المصريون من الأيام التي تشهد انفراجة إنسانية»، مستطردًا أن خلع الحذاء للصلاة في المنزل أو أي مكان آخر، ليس مطلوبًا إلا في الديانة اليهودية.