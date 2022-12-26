ارتفاع الروبل أمام الدولار واليورو

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ارتفعت قيمة الروبل الروسي أمام الدولار واليورو خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع حلول موعد سداد الأقساط الشهرية للضرائب في روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الروبل ارتفع بنسبة 6ر2% إلى 425ر68 روبل لكل دولار، في حين ارتفع أمام اليورو بنسبة 5ر4% إلى 455ر72 روبل لكل دولار.

كما ارتفعت العملة الروسية أمام نظيرتها الصينية بنسبة 7ر1% إلى 753ر9 روبل لكل يوان صيني.

وقال فاليدسلاف سيلاجيف كبير متعاملين في شركة ألفا كابيتال مانجمنت في مذكرة، إن الروبل يظل عرضة لتقلبات يومية بسبب الضغوط الخارجية واقتراب نهاية العام.

في الوقت نفسه، فإن فترة سداد الضرائب في روسيا يمكن أن تساعد في تخفيف تأثير هذه العوامل لمدى محدد.

من ناحية أخرى، تراجع العائد على السندات العشرية الروسية القياسية بمقدار 4 نقاط أساس إلى 53ر9%.