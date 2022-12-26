الرئيس التونسي: آن أوان وضع حد لمن يحاولون العبث بإرادة المواطنين

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الأوان قد آن لوضع حد للتجاوزات التي تحدث في العديد من القطاعات، وتطبيق القانون على كل من يحاول العبث بإرادة التونسيين وبحقهم المشروع في الحرية والكرامة .

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس التونسي، اليوم الاثنين، مركز الطب الجراحي والاستعجالي بجندوبة الذي تم إنجازه في 6 أشهر في إطار التعاون بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيد إطلع على مختلف أقسام هذه المؤسسة العلاجية متعددة التخصصات، وقال:" إننا نسابق الزمن ونريد اختصار المسافة في التاريخ وتذليل كل العقبات الطبيعية منها والمفتعلة".

وأشار إلى أن مشروع مستشفى "القيروان" الذي انطلقت الدراسات المتعلقة به، لم يتم حتى اليوم الشروع في إنجازه، مشددا على أن هذه المدة غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بطول فترة الدراسات .