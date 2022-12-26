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ارتفاع احتياطيات الغاز الطبيعي التركية في البحر الأسود

د أ ب
نشر في: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 11:12 م | آخر تحديث: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 11:12 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد اجتماع للحكومة، اليوم الإثنين، إن بلاده اكتشفت احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 58 مليار متر مكعب في البحر الأسود.

وأعلن الرئيس التركي ارتفاع الاحتياطيات المكتشفة بالفعل في الحقل المعروف باسم سكرية  من 540 مليار متر مكعب إلى 652 مليار متر مكعب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أردوغان قوله إن إجمالي احتياطات تركيا من الغاز الطبيعي وصلت بعد الاكتشافات الجديدة إلى 710 مليارات متر مكعب.

يذكر أن تركيا أعلنت عن اكتشافات حقل سكرية في عام 2020، وقالت إنه يحتوي على 540 مليار متر مكعب من الغاز.

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