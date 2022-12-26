النصر يفرض التعادل على الهلال ويحتفظ بصدارة الدوري السعودي

أفلت النصر من خسارة وشيكة أمام ضيفه الهلال حامل اللقب وتعادل معه بصعوبة 2 /2 اليوم الاثنين في المرحلة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.



وألحق الفتح هزيمة ثقيلة بضيفه الشباب بنتيجة 4 /1.



وفاز اتحاد جدة على ضيفه التعاون 3 /صفر في الوقت الذي فاز فيه الرائد على مضيفه الباطن 2 /1 والفيحاء على الطائي 2 /1.



وعلى ملعب مرسول بارك، اقتنص النصر تعادلا مثيرا من ضيفه الهلال بهدفين لمثلهما ليحتفظ بموقعه في الصدارة.



وافتتح النيجيري أوديون إيجالو التسجيل للهلال في الدقيقة العاشرة بعدما توغل لوتشيانو فييتو بالكرة داخل منطقة الجزاء ومرر إلى إيجالو أمام المرمى، ليسدد الأخير دون عناء إلى داخل الشباك.



وتمكن البرازيلي أندرسون تاليسكا من إدراك التعادل للنصر في الدقيقة 56 بعدما تلقى تمريرة من فينسنت أبوبكر وشق طريقه داخل منطقة جزاء الهلال قبل أن يسدد كرة قوية في الشباك.



وحصل الهلال على ضربة جزاء بعد ارتكاب سلطان الغنام خطأ ضد ناصر الدوسري، ليسجل منها الدوسري هدف الثاني في الدقيقة 65.



وقبل دقيقتين من النهاية، خطف عبدالرحمن غريب هدف التعادل القاتل للنصر بعد ضربة ركنية أبعدها عبد الله المعيوف حارس الهلال ناحية خط منطقة الجزاء ، لتصل الكرة إلى غريب الذي سدد كرة مباشرة في الشباك.



ورفع النصر رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الرابع.



وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، تقدم سفيان بن دبكة بهدف للفتح في الدقيقة 41 من ضربة جزاء.



وبعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، أدرك الإسباني سانتي مينا التعادل للشباب.



ولكن الرد جاء قاسيا من الفتح الذي أحرز ثلاثة أهداف متتالية بواسطة ماجد عمر كنبه في الدقيقة 51 وأيمن شفيق الخليف في الدقيقة 55 والمغربي مراد باتنا من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.



ورفع الفوز رصيد الفتح إلى 15 نقطة في المركز الثامن، وظل الشباب في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.



وعلى ملعب الجوهرة المشعة، تقدم البرتغالي هيلدر كوستا بهدف للاتحاد في الدقيقة 38 ثم أضاف المغربي الدولي عبد الرزاق حمد الله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 73 وفي الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء.