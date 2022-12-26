مدرب توتنهام يشيد بمهاجم الفريق هاري كين

أثنى الإيطالي انتوني كونتي المدير الفني لتوتنهام على قائد فريقه هاري كين بعد مساهمته في التعادل الصعب على ملعب برنتفورد 2 /2 اليوم الاثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وقلب توتنهام تأخره بهدفين أمام مضيفه برنتفورد إلى تعادل مثير 2 /2.



وانتهى الشوط الأول بتقدم برنتفورد بهدف حمل توقيع الألماني فيتالي جانيلت في الدقيقة 15.



وبعد مضي تسع دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف ايفان توني الهدف الثاني للفريق صاحب الأرض.



لكن القائد هاري كين رد بهدف لتوتنهام في الدقيقة 65 وبعدها بست دقائق سجل الدنماركي الدولي بيير اميل هوبيرج هدف التعادل للفريق الضيف.



ورفع توتنهام رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع مقابل 20 نقطة لبرنتفورد في المركز العاشر.



وبعد إهدار ضربة جزاء لمنتخب إنجلترا أمام نظيره الفرنسي في دور الثمانية لمونديال قطر 2022، سجل كين الهدف الأول لتوتنهام بضربة رأس رائعة.



وقال كونتي "كانت مباراة أخرى مثيرة، من ناحية ينبغي أن أشعر بالسعادة للطريقة التي لعبنا بها في الشوط الثاني ، ولكن ليس فقط بسبب تسجيلنا هدفين ولكن للطاقة والقوة التي أظهرناها".



وأضاف "عندما تلعب بهذه الطريقة فإنك تسبب مشاكل للخصم، لكن للمباراة التاسعة على التوالي اهتزت شباكنا أولا، هذا أمر غير إيجابي".



وأشار "شخصيا بالنسبة لهاري لم يكن لدي أي شك في قدرته الذهنية، بشأن طريقة خوضه كل الحصص التدريبية".



وأوضح "بالنسبة لهاري فإنه يواجه موقفا غريبا، لقد قدم مسيرة جيدة حقا في كأس العالم وكذلك بالنسبة للفريق خلال رحلة بلوغ المربع الذهبي، لكن أهدر ضربة جزاء حاسمة".



وأكد كونتي "لكني أدرك تماما في كرة القدم أنك قد تواجه لحظات إيجابية أو سلبية، إذا كنت قويا من الناحية الذهنية فإنك تمضي قدما وهاري فعل ذلك".