الزمالك يهزم الجزيرة ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر لسيدات اليد

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تأهل الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس.

وتغلب الزمالك على نظيره الجزيرة بنتيجة 31-19 باللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الاثنين بصالة ميت عقبة ، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس مصر.

ومن المنتظر أن يلاقي” سيدات ” اليد نظيره 6 أكتوبر بالجولة المقبلة من الدور الأول من بطولة الدوري المقرر لها الجمعة المقبل في تمام السادسة مساءً بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.

ويقود الجهاز الفني لسيدات يد الزمالك: قاسم إبراهيم مديراً فنياً، عادل خيري مدرباً عاماً، محمود عبدالله مدرباً لحراس المرمى، أشرف حسين محللاً للأداء، حسن شاكر مدير إداريا للقطاع، رغدة أحمد طبيبة وهبة حسنين مديرة إدارية.