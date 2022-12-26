الزمالك يهزم الجزيرة ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر لسيدات اليد

تأهل الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس.
وتغلب الزمالك على نظيره الجزيرة بنتيجة 31-19 باللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الاثنين بصالة ميت عقبة ، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس مصر.
ومن المنتظر أن يلاقي” سيدات ” اليد نظيره 6 أكتوبر بالجولة المقبلة من الدور الأول من بطولة الدوري المقرر لها الجمعة المقبل في تمام السادسة مساءً بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.
ويقود الجهاز الفني لسيدات يد الزمالك: قاسم إبراهيم مديراً فنياً، عادل خيري مدرباً عاماً، محمود عبدالله مدرباً لحراس المرمى، أشرف حسين محللاً للأداء، حسن شاكر مدير إداريا للقطاع، رغدة أحمد طبيبة وهبة حسنين مديرة إدارية.