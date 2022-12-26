كوريا الجنوبية تعتزم تقليص الوظائف في المؤسسات الحكومية وسط ركود اقتصادي

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تعتزم كوريا الجنوبية خفض الوظائف في المؤسسات التي تديرها الدولة بنسبة 4% بحلول عام 2025، بما يتوافق مع جهود البلاد لترشيد الإنفاق وسط الركود الإقتصادي، وفقا لما ذكرته وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية بإنه، وفقا للخطة التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والمالية، ستلغي الدولة 17230 وظيفة في المؤسسات الحكومية. وتعد هذه أول خطة لخفض الوظائف في تلك المؤسسات منذ عام 2009.

وأضافت أنه ستتم إعادة تعيين دفعة منفصلة تتألف من 4788 عاملا للقيام بمهام جديدة خلال هذه الفترة.

وقالت الوزارة إن الإجراء لن يؤثر على الموظفين الحاليين. وأضافت أن التخفيض سيكون على أساس التقاعد بدلا من التسريح.

وتابعت أن الدولة ستبذل جهودا لتقليل أي تأثير على عمليات التوظيف الجديدة.

وأضافت الوزارة أن الخطة ستساعد الدولة على خفض ما يصل إلى 760 مليار وون (591 مليون دولار) من التكاليف سنويا.