حكم نهائي بالسجن 3 سنوات لحفيد كامل أبوعلي في مقتل المهندسة مي إسكندر

قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، بمعاقبة هيثم كريم، حفيد رجل الأعمال كامل أبو علي، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بقتل المهندسة مي إسكندر إسحاق عن طريق الخطأ خلال قيادته سيارته تحت تأثير المخدر والسير عكس الاتجاه.



وتضمن الحكم تغريم حفيد رجل الأعمال 50 ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقق المدني مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.



وسبق أن قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة جنايات البحر الأحمر، بحبس هيثم لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وتغريمه مليون جنيه، لاتهامه بقتل المهندسة خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح، لتنظر موضوع القضية.



وفي يناير 2021، أحالت النيابة العامة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 2001 لسنة 2021 جنايات أول الغردقة لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.



وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة 5 شهود، وما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لموقع الحادث، وما ورد بتقرير قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشئون الصحية بالغردقة، وما ثبت من تقرير مستشفى الغردقة العام، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكُحُليَّة قَبل الحادث.