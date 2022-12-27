وزير الدفاع الأوكراني يعلن وصول الزي المخصص للجنديات

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على موقع فيسبوك، اليوم الإثنين، وصول الزي المصمم خصيصا للجنديات الأوكرانيات والملابس الداخلية المناسبة.

وأوضح الوزير أن الشحنات الأولى من هذه الملابس تم إرسالها للتجريب إلى العديد من الألوية، مشيرا إلى أن من الممكن إجراء تعديلات بعد "فترة تجريبية" معينة.

وأضاف ريزنيكوف أن من المنتظر استيراد أحذية برقبة طويلة ذات كعب عالٍ للجنديات اعتبارا من يناير المقبل بالإضافة إلى السترات الواقية من الرصاص.

وتابع الوزير أن الزي المناسب للجنديات الحوامل في طريقه إلى الوحدات.

وذكر ريزنيكوف أن عدد النساء في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية يبلغ 41 ألف امرأة، فضلا عن نحو 19 ألف امرأة أخرى تعملن كموظفات مدنيات في الجيش.

وكتب ريزنيكوف أن هناك نحو 5000 امرأة تشاركن بشكل مباشر في الأعمال القتالية، موضحا أنهن يخدمن في تشكيلات مختلفة من الوحدات المدرعة مرورا بالمشاة ووصولا إلى المدفعية.