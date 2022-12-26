حفل رأس السنة الشهير في ريو يعود بعد توقف بسبب الجائحة

يعود حفل عشية رأس السنة الشهير في البرازيل الذي يقام على شاطئ كوباكابانا بدون أي قيود بعد توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا.



ويحظى الحفل بشهرة عالمية بسبب الفرق الموسيقية ومحركي الدي جيه الذين يؤدون على العديد من المسارح على شاطئ المدينة بينما يتم إطلاق الألعاب النارية من العوامات في الخليج.



وفي ظل خروج البلاد من انتخابات رئاسية محتدمة أسفرت عن اتساع الانقسامات السياسة والاجتماعية، فأن المزاج العام في ريو مستعد للابتهاج والإثارة عندما تنطلق الاحتفالات لفعالية تجذب بشكل تقليدي الملايين عبر العالم سنويا.



وأعلن عمدة ريو، إدواردو بايس عن الخطة في أنباء مرحب بها بعدما ألغي الحفل في 2020 عندما كانت شواطئ المدينة مغلقة، حتى أن الخطة الإلكترونية ألغيت. كما أن الاحتفالات الرسمية ألغيت العام الماضي أيضا رغم أن أفراد الشعب أقاموا حفلاتهم الخاصة على الشاطئ وأطلقوا الألعاب النارية.



وتُعرف ريو وهي مدينة يقطنها ستة ملايين شخص وتقع بين التلال شبه الاستوائية المغطاة بالغابات المطيرة من ناحية والمحيط الأطلسي بلونه الأزرق الفيروزي على الجانب الآخر، بشواطئها مثل كوباكابانا وإيبانيما، كما تشتهر بالحياة الليلية.