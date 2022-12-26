وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، الحكومة التي يعكف على تشكيلها خلفه بنيامين نتنياهو بـ "حكومة جنون كاملة"، مؤكدا أنه لن يصمت بينما يفككون إسرائيل من الداخل.



وقال لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" الوسطي في تغريدات في حسابه على تويتر: "سبق ورأينا بالفعل حكومات تشكلت في إسرائيل. ما يحدث هنا ليس حدثا طبيعيا. ما لدينا هو أضعف رئيس وزراء هنا على الإطلاق، وحكومة في حالة فوضى".



وأضاف: "هذه (حكومة نتنياهو) ليست حكومة يمين كاملة، إنها حكومة جنون كاملة. ليست لدينا نية للجلوس بهدوء بينما تُفكك إسرائيل من الداخل".



واعتبر لابيد أن حكومة متطرفة دينية وقومية ليس لديها لحظة تقول فيها "حان الوقت للنظر بالاعتبار للأشخاص الذين يفكرون بشكل مختلف"، مضيفا: "إنهم لن يتوقفوا".



وتابع: "إذا لم نوقفهم، فسوف يزداد الأمر سوءًا. لقد أدركوا أن نتنياهو ضعيف وسيواصلون نهب نتنياهو ونهب الليكود ونهب إسرائيل".



ويواصل نتنياهو، رئيس حزب "الليكود"، مفاوضاته الائتلافية مع أحزاب معسكر اليمين بقيادته، تمهيدًا للإعلان عن حكومته يوم الخميس المقبل، وأداء اليمين أمام الكنيست.



ومساء الأربعاء الماضي، أبلغ نتنياهو الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، أنه تمكن من تشكيل حكومة، وذلك قبل دقائق من انتهاء التفويض الممنوح له لإنجاز المهمة.