الرئيس الجزائري يستقبل وزير الداخلية السعودي

أفادت الرئاسة الجزائرية اليوم الإثنين، بأن رئيس البلاد عبدالمجيد تبون، استقبل وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.



وقالت إن اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبدالعزيز خلف، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد.



وفي مقابلة مصورة مع وسائل إعلام محلية الخميس الماضي، قال تبون إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كان من المفترض أن يزور الجزائر قبل القمة العربية، مشيدا بالعلاقة المميزة لبلاده مع المملكة.



وأضاف: "علاقتنا مع المملكة طيبة جدا جدا، وشعرت بذلك خلال زيارتي لها ولقائي بالملك سلمان، الأشقاء السعوديون يكنون احتراما خاصا للجزائر والجزائريون كذلك، القرارات الخارجية سيادية لنا ولهم، نحاول أن نفهم بعضنا البعض".