الرئيس الصيني يدعو إلى توعية أفضل بالنظافة العامة

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى ضرورة توجيه الشعب لتطوير معلوماته الصحية وعادات جيدة عن النظافة الصحية، فيما تحدث عن تحول البلاد عن سياسة صفر كوفيد الصارمة.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن شي القول، إن حملة الصحة في البلاد تركز على الشعب ويجب أن تكون موجهة بشكل أكبر.



وأضافت الوكالة، أن رئيس الوزراء لي كه تشيانج حث على بذل الجهود لضمان تلبية مطالب البلاد للعلاج الطبي وإمدادات الوقاية من كوفيد.



وتتخلى الصين عن سياسة كوفيد الصارمة التي فرضتها منذ بداية الجائحة في الوقت الذي تجتاح فيه الإصابات البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 1.4 مليار.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن وسائل الإعلام الصينية تحث المواطنين على تحمل المسؤولية الأساسية على صحتهم وسط تفش واسع النطاق فيما يلتزم شي الصمت بشكل كبير عن التغيير.



وقالت مفوضية الصحة الوطنية أمس الأحد إنها سوف توقف نشر بيانات يومية عن مراقبة كورونا، ما يجعل من الصعب تتبع انتشار الفيروس.