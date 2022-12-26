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شهدت منطقة الصاغة بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان، مصرع شخص إثر إطلاق آخر أعيرة نارية أمام أحد محال الصاغة، فرحا بشراء شبكة العروس.

وتلقى مدير أمن أسوان إخطاراً من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بوفاة شاب في محل عمله لبيع المشغولات الذهبية بالمنطقة سالفة الذكر، إثر إطلاق أحد أقارب العروسين أعيرة نارية ابتهاجاً لشراء "الشبكة"، ليلفظ انفاسة الأخيرة في الحال.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لمعاينته، وبالفحص تبين وفاة محمود وهبي إثر طلق ناري، وتم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو تحت تصرف النيابة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر عملها.