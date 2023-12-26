جندي بالجيش الإسرائيلي: ثلاجتي فارغة ولم أتلق راتبي مقابل مشاركتي في حرب غزة حتى الآن

نقلت صحيفة التايمز الإسرائيلية، عن جندي احتياط بالجيش الإسرائيلي، خلال جلسته بالكنيست الإسرائيلي، قوله غاضبا: "لا أظن أحدكم ثلاجته فارغة مثلي، هل أحدكم لم يتلق راتبه حتى الآن؟".

وقال الجندي ليور موشاييف مخاطبا الكنيست: "لا أستطيع شراء حليب لطفلتي الرضيعة، كما أنني لم أتلق تعويضا عن ترك عملي للمشاركة في الحرب على قطاع غزة".

من جانبه، أوضح أمير دهان، ممثل هيئة الضرائب الإسرائيلية، أن أكثر من 200 ألف جندي احتياط يشتكون من عدم تلقيهم تعويضات مناسبة لتغيبهم عن أعمالهم مقابل مشاركتهم في الحرب، مؤكدا أن هناك أخطاء يجري العمل على معالجتها.

وقال مسئول ميزانية وزارة المالية الإسرائيلية، كفير بتاتي، إن الحكومة تؤجل قرار تمديد تعويضات الطوارئ للجنود لأسباب غير مفهومة، مؤكدا أن هناك 38 وزيرا إسرائيليا لا يفكر أحدهم يوما كيف يساعد الجنود الإسرائيليين المشاركين بالحرب.