 محافظ الوادي الجديد: بحث تظلمات 135 متقدما للحصول على كارت الخدمات المتكاملة - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد: بحث تظلمات 135 متقدما للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

عمرو بحر
نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 9:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 9:52 م

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء انعقاد لجنة بحث تظلمات المتقدمين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، بالتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان؛ لبحث ١٣٥ تظلما من ذوي الإعاقات المختلفة.

وأوضح المحافظ، أن اللجنة المشكلة تختص بالتقييم الطبي والوظيفي للمتقدمين، على أن تنعقد أسبوعيًا لبحث أحقيتهم في الحصول على الكارت، والإستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار الزملوط، أنه سيتم تسجيل التظلمات بكافة مراكز المحافظة تخفيفًا عن المواطنين وذلك بالأماكن التالية، مكتب تأهيل الخارجة، في مركز باريس بإدارة الاجتماعية، في مركزي الداخلة وبلاط بمكتب تأهيل الداخلة، وفي مركز الفرافرة بالإدارة الاجتماعية والوحدات الاجتماعية.

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