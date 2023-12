تجمّع عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، أمس الاثنين، عند منزلي اثنين من كبار مسؤولي الشئون ‏الخارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن، وهما: وزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك ‏سوليفان.‏

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، ردد المتظاهرون شعارات جاء فيها: «أوستن، أوستن، انهض، لا نوم أثناء الإبادة الجماعية!».

فيما أظهرت مقاطع أخرى المتظاهرين وهم يرددون شعار: «من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر».

🚨BREAKING! Activists send Xmas morning wake-up call to US Secretary of Defense, @SecDef Lloyd Austin, chanting “AUSTIN, AUSTIN, RISE AND SHINE, NO SLEEP DURING GENOCIDE!” #FreePalestine #ShutItDown4Palestine pic.twitter.com/0Yg9SCFbok

كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى متظاهرين وهم يهتفون شعار «فلسطين حرة»، إلى جانب مطالبة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وسافر أوستن، إلى إسرائيل عدة مرات، منذ إطلاق حركة «حماس» عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي، وساعد في إدارة الدعم اللوجستي والعسكري الذي تقدمه إدارة بايدن لإسرائيل.

وفي مدينة دوبونت في العاصمة الأمريكية واشنطن، نظم النشطاء مسيرة بالقرب من منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وطالبوه فيها بالضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وناشد البيت الأبيض إسرائيل بأن تولي اهتماما أكبر للضحايا المدنيين في قطاع غزة، فيما نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال الأسبوع الحالي، مطالبته رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوقف إطلاق النار بالقطاع.

🚨HAPPENING NOW: Protesters gather outside of war criminal, @JakeSullivan46’s house in DC to say NO the US-backed Zionist genocide in Palestine! #NoXmasAsUsual #ShutItDown4Palestine pic.twitter.com/uiSnqoDBDf