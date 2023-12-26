سي إن إن: السفر إلى كينيا بدون تأشيرة بداية من 2024

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن زوار كينيا من شتى أنحاء العالم لن يحتاجوا بعد الآن إلى تأشيرة بداية من يناير عام 2024.

ونقلت الشبكة الأمريكية ما قاله الرئيس الكيني وليام روتو في 12 ديسمبر الحالي، حيث أوضح أن حكومته طورت منصة رقمية لتضمن تلقي جميع الزوار تصريح سفر إلكتروني مسبقاً، بدلاً من الحاجة إلى التقدم بطلب تأشيرة.

وأضاف روتو، خلال خطاب بالعاصمة نيروبي احتفالا بمرور 60 عاما على استقلال البلاد عن بريطانيا: "لن يكون ضرورياً بعد الآن لأي شخص من أي مكان في العالم حمل عبئ التقدم بطلب للحصول على تأشيرة للقدوم إلى كينيا".

وبحسب "سي إن إن"، لطالما ناصر روتو السفر دون تأشيرة داخل القارة الأفريقية. وخلال مؤتمر في جمهورية الكونغو في أكتوبر الماضي، قال إن الزوار من الدول الأفريقية لن يكون مطلوباً منهم تأشيرة لزيارة كينيا بحلول نهاية عام 2023.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن صناعة السياحة تلعب دوراً حيوياً في اقتصاد كينيا، حيث توفر عطلات على الشواطئ على طول ساحل المحيط الهندي ورحلات السفاري البرية بالداخل.

وقال روتو إن "كينيا لديها رسالة بسيطة للعالم: مرحباً بكم في البلاد".