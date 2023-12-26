وكيل إسكان النواب: 3750 جنيها قيمة رسوم التصالح على 100 متر في القرية

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد يقدم العديد من التيسيرات للمواطنين؛ أبرزها سداد قيمة رسوم المخالفة بنظام التقسيط على 3 سنوات دون فائدة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى السماح بمد فترة التقسيط عامين إضافيين مقابل فائدة 7 % ، منوها أن القانون يتيح لصاحب المخالفة خصما يبلغ 25 % على إجمالي قيمة المخالفة نظير السداد النقدي.

ولفت إلى حرص الحكومة على مراعاة المواطنين من محدودي الدخل برفض زيادة قيمة رسوم التصالح على الرغم من انخفاض قيمة العملة، منوها إلى تراوح رسوم المتر المسطح من 50 جنيها إلى 2500 جنيه.

وأوضح أن القانون يستهدف تشجيع المواطن على تقنين أوضاعه والتصالح، قائلا: «المواطن في القرية أو النجع يقدر يتصالح على 100 متر مقابل 5 آلاف جنيه بالتقسيط على 3 سنوات دون فائدة والدفع الكاش 3750 جنيها بخصم 25 %».