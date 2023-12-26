يعقد قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، مؤتمراً صحفياً في الثانية عشرة من ظهر غد الأربعاء بمركز سينما الحضارة في ساحة دار أوبرا القاهرة، وذلك للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 44 من المعرض العام، وبحضور أعضاء اللجنة العليا للمعرض.

يتحدث في المؤتمر الفنان سامح إسماعيل المنسق الفني للدورة المرتقبة، والذي يكشف النقاب عن الترتيبات المتعلقة بهذه الدورة من شروط ومعايير ومفاهيم خاصة، وكذلك إعلان توقيتات الفعاليات والرؤية الخاصة بسيناريو العرض الذي اتفق عليه بين أعضاء اللجنة العليا.

ومن جانبه وجه قطاع الفنون التشكيلية الدعوة لعدد من التشكيليين والنقاد والصحفيين للحضور والمشاركة في فعاليات المؤتمر للاطلاع على كل التفاصيل والمناقشة والحوار حول كل ما يتعلق بالدورة الـ44 من المعرض العام.

تجدر الإشارة أن المعرض العام هو حدث فني قومي سنوي، يمثل أكبر تجمع للفنانين التشكيليين المصريين فوق سن 35 عاماً، ويمثل رصداً حقيقياً وصادقاً لواقع الحركة التشكيلية المصرية، كما يُعد مناسبة للدراسة والتقييم والبحث، كما أنه فرصة للحوار والنقد وتبادل الآراء حول حاضر ومستقبل الفن التشكيلي المصري.