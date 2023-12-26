بوكيتينو: تشيلسي لم يحقق أهدافه في الموسم الحالي بالبريميرليج

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادي تشيلسي أن لاعبيه لم ينجحوا في تحقيق الأهداف المرسومة لهم في فترة الإعداد للموسم الحالي، لكن الفريق يتطلع لإنهاء كبوته الحالية من خلال المواجهة التي تجمعه بضيفه كريستال بالاس غدا الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل تشيلسي ثلاثة انتصارات متتالية في ديسمبر الجاري قبل أن يخسر أمام وولفرهامبتون عشية أعياد الميلاد (الكريسماس) في رابع هزيمة للفريق خارج ملعبه بعد خسارته أمام نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وإيفرتون، ويواجه الفريق الآن شبح الغياب عن الساحة الأوروبية للموسم الثاني على التوالي.

وقال بوكيتينو "نحن بعيدون عن هدفنا، هدفنا كان يتمثل في التواجد في القمة، حتى لو لم يؤمن بنا أحد، لكن في هذه الظروف نحن نكافح على أمور مختلفة".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن بوكيتينو قوله "نحن تشيلسي، لأن تاريخنا يطالبنا بأن نتواجد في القمة، في الوقت الراهن نتحلى بالواقعية، علينا أن نزيد من قدراتنا التنافسية إذا أردنا الفوز بمزيد من المباريات".

وأشار "نحن في حاجة للمنافسة بشكل أفضل مما حققناه أمام وولفرهامبتون، أعتقد أن المستوى من بداية الموسم لم يكن سيئا، يمكننا القول إنه جيد للغاية، لكن على صعيد المنافسة، نحن في القاع، لهذا لسنا في مرتبة أفضل في جدول الترتيب".

وأكد "في كرة القدم ينبغي أن يكون لديك المعرفة والكفاءة والإعداد، لكن في بعض الآحيان في كرة القدم، يتعين عليك خلال الـ90 دقيقة أن تنافس، وأن تظهر الطريقة التي تؤدي بها كرة القدم، علينا أن نتحسن في هذا الشق، وهذا يتطلب جاهزية جميع اللاعبين، أن يقضوا وقتا مع بعضهم البعض".

وأوضح "علينا أن ننهي العام بشكل جيد، نفوز بمباراة كريستال بالاس ثم نذهب إلى لوتون تاون في 30 ديسمبر ونبدأ العام الجديد بشعور مختلف".

وأكد بوكيتينو غياب إنزو فيرنانديز عن مواجهة كريستال بالاس مع إمكانية عودة مويسيس كايسيدو بعد تعافيه من الإعياء.