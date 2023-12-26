عبد المنعم السعيد: حماس لا تمتلك كيفية تحويل المعركة العسكرية لنتائج سياسية

قال الدكتور عبد المنعم السعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن إحدى مفاجآت حرب غزة أن هناك حالة انقلاب في الرأي العام العالمي.



وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي إبراهيم عيسى، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الإثنين، أن أحداث 7 أكتوبر أحدثت هزة في المجتمع الإسرائيلي، لكن حماس لا تمتلك كيفية تحويل المعركة العسكرية إلى نتائج سياسية.



ولفت إلى أن الأطراف العاقلة الموجودة في المنطقة، والتي لها مصلحة أساسية في الاستقرار الإقليمي، ومن بينهم مصر تسعى جاهدة لإحداث تهدئة بالمنطقة في ظل اشتعال الأوضاع في اليمن وسوريا والسودان وكذلك في فلسطين، مؤكدا أن الاستقرار الإقليمي جزء مهم للدولة المصرية وله دور في الحفاظ على تجربتها خلال العشر سنوات الماضية.

وأشار إلى أن حماية التجربة المصرية في ظل الأوضاع المتوترة بدول الجوار، تتطلب القدرة على تحصين الداخل المصري والمضي قدما في البرنامج المصري، وتحمل نتائجه وأخطائه، لأن عناصر القوة الداخلية هي الأساس في هذا الشأن، مشددا على ضرورة عدم التفريط في هذا الجزء إطلاقا.

ونوه بأن مصر لديها خبرة طويلة لا توجد في أي مكان بالمنطقة بالنسبة لهذا الصراع، وهذه الخبرة نجحت في تخطي الاشتباك في فترات عدة، أمثال الحروب الأربعة في غزة، وحرب الخليج، موضحا أن هناك درجة كبيرة من الإنهاك تحدث للأطراف، وهذا الإنهاك لا يأتي من عدد القتلى أو الجراحي ولكن من الانقسام الداخلي الفلسطيني أيضا.

