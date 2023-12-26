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السياحة: مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية توفر 45 ألف فرصة عمل

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 8:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 8:03 ص

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي، إن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالسياحة بـ50 مليار جنيه؛ من أجل بناء وإنشاء وتشغيل غرف فندقية جديدة في إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ من شأنها أن توفر 45 ألف فرصة عمل.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، إلى امتلاك الدولة 210 آلاف غرفة فندقية تكفي لاستيعاب ما يتراوح بين 15 إلى 16 مليون زائر سنويا.

ولفت إلى استحواذ القطاع الخاص على 98 % من إجمالي استثمارات قطاع السياحة، موضحا أن المبادرة تضيف ما يتراوح بين 15 إلى 20 ألف غرفة خلال 16 شهرا.

ونوه إلى تبني الوزارة استراتيجية واضحة تستهدف العمل على 3 محاور تتمثل في الاستثمار الفندقي، إضافة إلى زيادة الطاقة الناقلة الجوية، إلى جانب تعزيز تجربة السائحين؛ وذلك بهدف تنمية القطاع والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.


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