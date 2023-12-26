لندن ترحب بمزاعم تدمير أوكرانيا لسفينة حربية روسية في البحر الأسود

رحبت بريطانيا بالمزاعم القائلة، إن أوكرانيا دمرت سفينة تابعة للبحرية الروسية في هجوم جوي استهدف ميناء مدينة فيودوسيا الساحلية في شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، كعلامة على أن الحرب لم تصل إلى "طريق مسدود".

واعتبر وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، الهجوم الذي استهدف السفينة الحربية في مدينة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم التي أعلنت روسيا استقلالها في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء دليلا على أن منتقدي أوكرانيا "على خطأ"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وأقرت وزارة الدفاع الروسية بأن سفينة الإنزال "نوفوتشركاسك" تعرضت لأضرار بسبب صواريخ موجهة أطلقتها طائرات.

وزعمت السلطات الأوكرانية أن السفينة كانت تحمل على الأرجح أسلحة بما في ذلك طائرات مسيرة، وأنه تم تدميرها في الهجوم.

ويأتي الهجوم الذي تعرض له أسطول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت حرج بالنسبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث يسعى جاهدا لدعم المساعدات العسكرية من قبل الحلفاء الغربيين وسط بعض القلق بشأن الإنفاق.

وقال شابس، في بيان: "هذا التدمير الأخير الذي تعرضت له بحرية بوتين يوضح أن أولئك الذين يعتقدون أن الحرب الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود مخطئون".

وأضاف شابس، أنهم "لم يلاحظوا أنه تم تدمير 20% من أسطول البحر الأسود الروسي خلال الأشهر الأربعة الماضية".

وأكد وزير الدفاع البريطاني، "تواجه هيمنة روسيا في البحر الأسود الآن تحديات، ويساعد تحالف القدرات البحرية الجديد بقيادة المملكة المتحدة والنرويج على ضمان انتصار أوكرانيا في البحر".