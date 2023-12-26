مساعد وزير التموين: حجم مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي بلغا تريليوني جنيه

قال إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، إن منظومة التجارة الداخلية تساهم في الناتج المحلي بتريليوني جنيه، من الإجمالي الذي وصل العام الماضي إلى 10.2 تريليون جنيه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن هذه المساهمة تتنوع بين تجارة الجملة والتجزئة والتخزين واللوجستيات والفرز والتعبئة والتغليف.



وأشار إلى أن أجل المحافظة على منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءة البنية التحتية لها، تطلب توفّر عدة مكونات بينها أسواق جملة ومناطق لوجستية ومناطق تجارية متنوعة ومخازن استراتيجية.



ولفت إلى أن الدولة انتهت من تدشين المرحلة الأولى من مشروع المخازن الاستراتيجية، منوها بأن المرحلة الأولى ضمّت ثلاثة مخازن، وهي مميكنة بالكامل ويُقام كل مخزن على مساحة عشرة أفدنة (نحو 400 ألف متر مربع).



ونوه بأن المخزن يتيح تخزين السلع الاستراتيجية مكتملة الصنع، ويبلغ عددها 32 سلعة، موضحا أن حجم الاستثمارات المتوقعة للمخزن الاستراتيجي تتراوح بين 1.5 مليار وملياري جنيه.



وفي وقت سابق من اليوم، وضع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، حجر الأساس للمستودع الاستراتيجي للسلع الغذائية بالحي المتميز بمنطقة دمو بمحافظة الفيوم.



ويخدم هذا المخزن محافظات شمال الصعيد بهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع واستخدامها لفترات طويلة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.