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أعداد جريدة الشروق
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رغم كونها عضو مراقب.. الرئيس الفلسطيني: دولتنا الأكثر نشاطا في الأمم المتحدة

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 11:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 11:53 م

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن هناك 142 دولة تعترف بدولة فلسطين وبمسار حل الدولتين.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، وعُرضت مساء الثلاثاء، أن العالم عليه الاعتراف بدولة فلسطين كعضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أنّ فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة منذ 2012، مؤكدا أن بلاده من أنشط الأعضاء في المنظمة الدولية.

ولفت إلى أن بلاده ترأست وهي عضو مراقب، مجموعة 77 + الصين لمدة سنة كاملة، داعيا الدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين لاستكمال الصورة.


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