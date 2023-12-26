 جامعة الأقصر تعلن أسماء الفائزين بمسابقة الطالب المثالي بكلياتها - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 8:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

جامعة الأقصر تعلن أسماء الفائزين بمسابقة الطالب المثالي بكلياتها

محمد راشد
نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 8:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 8:11 م

انتهت لجنة التحكيم بمسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية، على مستوى جامعة الأقصر، من إعلان الفائزين بالمسابقة بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعي 2023 / 2024.

وحصل الطالب محمد ممدوح كلية الطب البشري، على المركز الأول طلبة وحصلت الطالبة منار منتصر كلية الحاسبات والمعلومات على المركز الأول طالبات، وحصل الطالب محمد بدوى، كلية الحاسبات والمعلومات، على المركز الثانى طلبة، والطالبة ريهام عبد الرحمن، كليه الألسن طالبات على المركز الثاني.

وهنأ الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، الطلبة والطالبات الفائزين، مؤكدًا حرص الجامعة على تنمية مواهب الشباب وتحفيزهم؛ لمواصلة تقدمهم، وتخريج كوادر واعية ومسؤولة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه في إطار حرص إدارة الجامعة على دعم ورعاية الطلاب المتميزين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد في الدراسة؛ سيتم تكريم الطلاب، مما يسهم في حث باقي الطلاب على التفوق، واكتشاف الطلاب المتميزين أصحاب المواهب العلمية والثقافية الذين يمثلون نموذجاً مثالياً للطالب الجامعي، فضلًا عن تنمية الوعي الثقافي لدي طلاب الجامعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك