أكد أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي، استمرار تدفقات السائحين الأجانب على زيارة مصر رغم تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع السياحية، قائلا إن «أرقام السياحة لا تزال أفضل من العام الماضي».

وتوقع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، أن يشهد القطاع تحقيق طفرة على مستوى أعداد الوافدين بنهاية العام الجاري، قائلا: «سنحقق بنهاية العام أرقاما تلامس عام الذروة 2010، وغالبا ستصل إلى أرقام عام الذروة مرة أخرى».

وأشار إلى اتخاذ الوزارة العديد من الإجراءات بالتعاون مع الهيئات والأجهزة التي ساهمت بدورها في الحد من نسبة إلغاء الحجوزات، لا سيما في شبه جزيرة سيناء، وذلك عبر زيادة الاستثمارات مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالحملات المشتركة إلى أكثر من الضعف، إلى جانب تعديل برامج تحفيز الطيران؛ لتشجيع خطوط الأجنبية لزيارة المقاصد المصرية.

وعلى صعيد آخر، قال إن افتتاح المتحف المصري الكبير خلال العام المقبل 2024؛ «سيكون حدث القرن هذا العام»، مشيرا إلى إعلان السياحة عن موعد الافتتاح قبل بضعة شهور.