لجان مشتركة لإجراء تحاليل المخدرات للموظفين في الدقهلية

شكلت إدارة وحدة السكان بشئون المرأة بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لجنة مشتركة من مصلحة الطب الشرعي والصحة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، لإجراء تحاليل المخدرات للموظفين والعاملين بنادي جزيرة الورد بالمنصورة، وذلك برئاسة الدكتور محمد ابو شعيشع مدير التحليل بصندوق مكافحه وعلاج الإدمان.

وأكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أن تحليل كشف تعاطي المواد المخدرة يخضع له جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وهو من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة لمكافحة الإدمان وللمحافظة على المواطن، مشيرا إلى أن الفصل من الوظيفة هو العقوبة المنتظرة للموظف التي تثبت التحاليل تعاطيه للمخدرات.

وأضاف أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة علي التعاون الكامل وتيسير عمل لجان التحاليل المفاجئ للكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري بجميع المصالح الحكومية، وذلك من خلال خطة وجدول زمني محدد ليشمل إجراء التحاليل جميع العاملين بالمصالح وجميع الوظائف بمراكز ومدن واحياء المحافظة وجميع مديريات الخدمات حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كل القطاعات.