مستشار الرئيس الفلسطيني: المجاعة كلمة مُخففة عما يعانيه مواطنو غزة جراء العدوان

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الوضع في قطاع غزة كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أنّ المجاعة قد تكون كلمة مُخففة عما يعانيه المواطنون في قطاع غزة.



وأشار إلى أنّ الكثير من الفلسطينيين لا يحصلون على أكثر من نصف رغيف من الخبز يوميا، لافتا إلى معاناة المواطنين من الانقطاع التام للكهرباء وموارد مياه الشرب النظيفة.



ونوه بأنّ قطاع غزة كان يستقبل يوميا قبل بدء العدوان، نحو 800 شاحنة محملة بالاحتياجات الأساسية للقطاع، في حين أنه بالكاد تدخل حاليا ما بين 60 إلى 70 شاحنة، بنسبة تقل عن 10% من احتياجات القطاع.



ولفت إلى أنّ أكثر من مليوني مواطن في غزة نزحوا من بيوتهم وأصبحوا مُشرّدين ودون مأوى، ويفتقرون لأبسط الاحتياجات الأساسية.



وأفاد بأن هذه المعاناة الشديدة متعمدة من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي تمنع دخول الاحتياجات الأساسية، وتواصل في الوقت نفسه حرب الإبادة التي تشنها على الشعب الفلسطيني في غزة.



وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد نحو 21 ألف مواطن، وإصابة نحو 54 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.