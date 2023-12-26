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أعلن مجلس الصين لدعم التجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء إصدار 510.8 ألف شهادة منشأ للسلع الصينية بغرض التصدير خلال أغسطس الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن السلطات أصدرت 21.67 ألف شهادة منشأ وفقا لاتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تضم الصين وعدد من دول آسيا والمحيط الهادئ بزيادة نسبتها 16.04% عن العام الماضي.

ومن المتوقع أن تخفض هذه الشهادات الرسوم الجمركية بمقدار 11 مليون دولار على السلع الصينية التي تستوردها دول الاتفاقية.

يذكر أن شهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التعاملات التجارية الدولية على نطاق واسع.

وتحدد هذه الشهادة أن المنتج يلبي المعايير المقررة لاعتباره من إنتاج دولة معينة ترتبط باتفاق للتجارة الحرة مع الدولة المستوردة.

ويعتبر عدد شهادات المنشأ مؤشر على التجارة الخارجية على نطاق واسع.