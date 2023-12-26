 الصين تصدر 510.8 ألف شهادة منشأ للصادرات خلال أغسطس الماضي - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 9:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الصين تصدر 510.8 ألف شهادة منشأ للصادرات خلال أغسطس الماضي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 9:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 9:19 ص

أعلن مجلس الصين لدعم التجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء إصدار 510.8 ألف شهادة منشأ للسلع الصينية بغرض التصدير خلال أغسطس الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن السلطات أصدرت 21.67 ألف شهادة منشأ وفقا لاتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تضم الصين وعدد من دول آسيا والمحيط الهادئ بزيادة نسبتها 16.04% عن العام الماضي.

ومن المتوقع أن تخفض هذه الشهادات الرسوم الجمركية بمقدار 11 مليون دولار على السلع الصينية التي تستوردها دول الاتفاقية.

يذكر أن شهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التعاملات التجارية الدولية  على نطاق واسع.

وتحدد هذه الشهادة أن المنتج يلبي المعايير المقررة لاعتباره من إنتاج دولة معينة ترتبط باتفاق للتجارة الحرة مع الدولة المستوردة.

ويعتبر عدد شهادات المنشأ  مؤشر على التجارة الخارجية على نطاق واسع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك