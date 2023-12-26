جامعة الوادي الجديد: ختام الدورة التدريبية حول الكتابة العلمية والنشر الدولي

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أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، ختام فعاليات الدورو التدريبية التي أقيمت بكلية الطب حول الكتابة العلمية والنشر الدولي، بإشراف الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كمال دياب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء ووكلاء الكليات واعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بكليات الجامعة المختلفة.

وقال الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب، إن الدورة أقيمت بحضور الدكتور أحمد شقير أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة المنصورة والخبير العالمي للنشر الدولي؛ بهدف لتعريف بأسس الكتابة العلمية بالإضافة إلى تقديم خدمة بحثية للطلاب والهيئة والمعاونة.

وأشار إلى أن الدورة التدريبية تضمنت محاضرات عن كيفية كتابة الورقة البحثية العلمية وأساليب الكتابة العلمية السليمة، وكيفية نشرها نشر علمى فى مجلات عالمية ودولية مهمة وكبيرة مما يعود بالنفع على جامعة الوادى الجديد، ورفع ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية.

وأشار إلى أهمية عقد مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة التى تستهدف صقل مهارات الباحثين الأساسية التي تؤهلهم للنجاح في مجال البحث العلمي ونشر الأبحاث فى المجلات العلمية المحكمة وتصنيفاتها وتقييماتها المختلفة وطرق النشر بها، مما يعزز بيئة تعليمية مثمرة وداعمة للباحثين.