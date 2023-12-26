ارتفاع أسعار الجملة للخدمات في اليابان بوتيرة أبطأ خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال نوفمبر الماضي بواقع 2.7% سنويا مقابل 3% خلال أكتوبر الماضي.

يذكر أن معدل التضخم الأساسي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة.

وتراجع المعدل خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ فبراير الماضي.

وفي تقرير منفصل، أشار البنك المركزي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) للخدمات والذي يقيس التغير في أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات التي تقدمها الشركات والهيئات لغيرها من الشركات والهيئات الحكومية بنسبة 2.3% سنويا خلال الشهر الماضي، وهو أعلى معدل ارتفاع للمؤشر منذ 30 عاما.

وارتفع المؤشر خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.2% مقارنة بأكتوبر الماضي.

ويدعم هذا الارتفاع في أسعار الخدمات التكهنات باحتمال قيام بنك اليابان المركزي بالاتجاه نحو تطبيع سياسته النقدية خلال الشهور المقبلة، بعد سنوات من السياسة النقدية فائقة المرونة بهدف رفع معدل التضخم في اليابان إلى مستوى 2%.

وفي حين سجل معدل الارتفاع السنوي للمؤشر خلال الشهر الماضي أعلى مستوى له منذ أبريل 1992 فإنه جاء أقل من متوسط توقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاعه بنسبة 2.4%.

كما جاء ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2% شهريا أقل من توقعات المحللين التي كانت 0.5%.

وكانت قطاعات الفنادق وإعلانات الإنترنت والنقل البري من بين أكبر القطاعات مساهمة في ارتفاع أسعار الخدمات.

وارتفعت أسعار الفنادق بنسبة 51.8% سنويا.