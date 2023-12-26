أنقرة تستضيف منتدى الأعمال التركي الأوزبكي

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استضافت أنقرة "منتدى الأعمال التركي الأوزبكي"، اليوم الثلاثاء، بالتعاون بين اتحاد غرف وبورصات تركيا ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، قوله في كلمة ألقاها خلال المنتدى، إن بلاده تحتل المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات بين الدول التي تصدر إليها أوزبكستان، والخامسة في وارداتها.

وأشار إلى أن حجم التجارة الثنائية مع أوزبكستان بلغ 3.5 مليارات دولار في عام 2022، فيما وصلت استثمارات تركيا في أوزبكستان إلى 5ر1 مليار دولار.

وبيّن أن هناك أكثر من 1700 شركة تركية تنشط في مناطق مختلفة من أوزبكستان.

وأوضح أن المقاولين الأتراك نفذوا 262 مشروعا بقيمة 6.9 مليارات دولار، في مدن مختلفة بأوزبكستان، معربا عن اعتقاده بأن هذه القيمة ستزداد في الفترة المقبلة.

وأكد يلماز أن تركيا ستعمل على رفع الأرقام المذكورة إلى مستويات أعلى بجهود القطاع الخاص.

وفي حديثه عن الاقتصاد التركي أشار يلماز إلى نموه بمعدل سنوي وسطي ​​قدره 4ر5% خلال العشرين عاما الماضية.

وذكر أن تركيا ستصل إلى حجم اقتصادي يتجاوز تريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري 2023، بحسب التقديرات الدولية.

ولفت إلى أن الصادرات التركية زادت أكثر من 7 أضعاف منذ 2002، ووصلت إلى 2ر254 مليار دولار اعتبارا من العام الماضي، وأنها ستغلق هذا العام برقم يفوق 255 مليار دولار.

وفي ختام الجلسة تم توقيع 8 مذكرات تفاهم بين عالم الأعمال في تركيا وأوزبكستان بشأن التعاون في مختلف المجالات.