شركة أبحاث أمريكية شهيرة تعلن أسماء المواليد الأكثر شعبية في عام 2023

لم يعد الآباء يختارون لمواليدهم الجدد أسماء من بين تلك الشائعة التي كانت تهيمن ذات يوم على أسماء المواليد الاكثر شيوعا في الدليل الأمريكي الخاص بشركة أبحاث "بيبي سنتر" الشهيرة، مثل اسمي "مايكل" أو "أبيجيل".

وأفادت صحيفة "إندبندنت" بأن الاباء صاروا يقومون بدلا من ذلك، باختيار أسماء غير تقليدية، مثل "لونا" أو "آشر"، ويبتعدون عن تلك التي كانت أوفر حظا قبل فترة طويلة.

وبالنسبة للأولاد، فقد حصل اسم "نواه" هذا العام، على المركز الأول بين الأسماء، متفوقا بذلك على اسم "ليام". ومع ذلك، ظل اسم "ليام" ضمن المراكز الثلاثة الأولى، حيث جاء في المركز الثاني، وفقا لتقارير شركة الابحاث الأمريكية التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها.

وفي الوقت نفسه، احتل اسم "أوليفر" المركز الثالث، للعام الثاني على التوالي.

أما بالنسبة لأسماء البنات الثلاثة الأكثر شيوعا خلال عام 2023، فلم تكن بمثابة صدمة كبيرة للمتابعين، لأنها كانت نفس الاسماء الاكثر شيوعا في العام الماضي، وهي: أوليفيا وإيما وأميليا.