وكيل نقل النواب يطالب الحكومة بسرعة إجراء تعديلات لجذب الاستثمارات بمنطقة قناة السويس

• قرقر: شدة المنافسة تتطلب استحداث خطط ترويجية جديدة للاستثمار بالقناة

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية جذب الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتعظيم الاستفادة من تلك المنطقة الاقتصادية الهامة، مشيرا إلى ضرورة تذليل أى معوقات من شأنها تقييد الاستثمار بتلك المنطقة.

وقال قرقر في تصريحات له اليوم: يحسب للدولة والقيادة السياسية، اهتمامها البالغ بقناة السويس ومنطقتها الاقتصادية، حيث شهدت تطويرا غير مسبوق، في ظل خطة الدولة لتصبح مركزا لوجستيا إقليميا.

وأشار إلى أن ما أعلنه رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن الحاجة إلي بعض التعديلات التشريعية بشأن الإجراءات الضريبية وحوافز الاستثمارات، أمر هام يتطلب من الحكومة الإسراع في إعداد تلك التعديلات وعرضها علي البرلمان، بهدف الإسراع في تذليل أى عقبات أمام الاستثمار بمنطقة قناة السويس.

ولفت إلى ضرورة التوسع في حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتتماشى مع القيمة الاقتصادية لها باعتبارها أحد أهم المناطق الاقتصادية في العالم إن لم تكن أهمها، وكذلك تماشيا ما بذلته الدولة من جهود في تطوير البنية التحتية وتطوير الموانئ بالمنطقة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.

ودعا إلى أن الأهمية الكبرى لقناة السويس، تفرض علينا استحداث خطط ترويجية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة الصناعية واللوجستية بمنطقة قناة السويس خاصة وأن المنافسة العالمية أصبحت شديدة ومحاولات البعض لخطف مثل تلك الاستثمارات بعيدا عن مصر أصبحت كثيرة.

وأشار إلي أهمية التوسع في جذب استثمارات في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر بمنطقة قناة السويس، بعدما نجحت الدولة في إنشاء مصنع بالتعاون مع أحد أكبر الشركات النرويجية العالمية المتخصصة في هذه الصناعة.