توقعات بازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا



كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن رصده ارتفاعا ملحوظا بعدوى الأمراض التنفسية في البلاد منذ بداية شهر أكتوبر الماضي.

ووفق بيان نشره المركز على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" اليوم ، تراوحت الحالات بين البسيطة والخطيرة مع تسجيل عدد من الوفيات لم يكشف عن أعدادها.

ولفت المركز إلى أنه قام بأخذ عينات عن طريق فرق الرصد من المصابين بأعراض الأمراض التنفسية من بعض المستشفيات والمراكز الصحية وتحليلها معمليا.

وأشار إلى أن أغلب العينات المأخوذة أظهرت وجود فيروس إنفلونزا (إيه) وشملت الحالات الخطيرة وحالات التنفس الرئوي الحادة، موضحا أن نسبة كبيرة من حالات الالتهاب التنفسي كانت بسبب عدوى بكتيرية.

ولفت أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تعتبر قليلة، وأن معظم حالات الإصابة عند الأطفال كانت نتيجة لعدوى الفيروس المخلوي.

وتوقع المركز ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة القريبة القادمة نتيجة لانتشار المتحور الجديد؛ ما قد يتسبب في ازدياد حالات الإيواء بالمستشفيات خاصة لذي الفئات الهشة مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة وذوي المناعة المنخفضة.

ودعا المركز إلى اتخاذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من العدوى، وذلك من خلال أخذ تطعيمات الأنفلونزا، وتحري التباعد، وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والمغلقة وسيئة التهوية، والحرص على تحسين سريان التهوية الجيدة.

وسجلت ليبيا خلال موجة انتشار كوفيد 19 في عامي 2020/ 2021، نحو نصف مليون إصابة وأكثر من ستة آلاف وفاة، وذلك قبل انحسار الإصابات وانتشار التطعيمات بعموم البلاد.