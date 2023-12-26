 واشنطن وسول تتفقان على تعزيز التعاون في صيانة المعدات العسكرية الأمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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واشنطن وسول تتفقان على تعزيز التعاون في صيانة المعدات العسكرية الأمريكية


نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 6:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 6:34 ص

اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على بذل جهود لتوسيع مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في صيانة المعدات العسكرية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في سول اليوم الثلاثاء.

وناقش الجانبان هذه الجهود خلال محادثات السياسة اللوجستية في سان دييجو يوم الأربعاء الماضي، والتي حضرها لي جاب سو، رئيس مكتب إدارة اللوجستيات بالوزارة، وكريستوفر جيه لومان، مساعد وزير الدفاع الأمريكي للاستدامة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وخلال المحادثات، اتفق الجانبان على الحاجة إلى توسيع استخدام القدرات اللوجستية لحلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مشيرين إلى التغيرات في البيئة الأمنية وعدم اليقين في سلسلة التوريد والصراعات الإقليمية المتزايدة.
وجرت المحادثات على هامش ندوة الصيانة التي استضافتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في سان دييجو في الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر.


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