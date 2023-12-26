الرئيس الصيني يدعو إلى تعميق الإصلاح وسياسة الانفتاح

قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الثلاثاء، إنه يجب على الصين تعميق الإصلاح وسياسة الانفتاح، حيث إنهما من مفاتيح تحديد نجاح أو فشل التحديث على الطريقة الصينية.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، إن تصريحات شي جين بينج جاءت في اجتماع لإحياء الذكرى 130 لمولد الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونج، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ونقلت بلومبرج عنه القول بأن الصين تدعم هونج كونج وماكاو في التنمية الاقتصادية، وحل مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتجذرة، والاندماج الأفضل في التنمية الاقتصادية للصين بشكل شامل.

وأضاف الرئيس الصيني، أن بلاده ستعزز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق ومنع أيا كان بحزم من فصل تايوان عن الصين بأي شكل من الأشكال.

واوضح أن الصين ستواصل السعي وراء العولمة الاقتصادية؛ وأنها لن تسعى أبدا إلى الهيمنة أو التورط في التوسع، بغض النظر عما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تنميتها .