شهداء وجرحى إثر غارات إسرائيلية عنيفة وكثيفة على غزة

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي متواصل على عدة مناطق في قطاع غزة، في اليوم الـ(81) من العدوان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات كثيفة وعنيفة على عدة مناطق شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث استشهدت سيدة وأصيب عدد آخر من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا غرب خان يونس.

واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات جنوب قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية، قد أفادت اليوم باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، جلهم من الأطفال والنساء، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد نحو 21 ألف مواطن، وإصابة نحو 54 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.