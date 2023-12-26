مسئول أمني بارز بألمانيا: حق إسرائيل في الوجود من القيم التي لا يجوز المساس بها

أعلن رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا، هولجر مونش، عن تسجيل ارتفاع حاد في عدد الجرائم التي تصنفها ألمانيا على أنها جرائم معادية للسامية.

وفي تصريحات لصحيفة "نويه تسوريشر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، قال مونش إن "نطاق هذه الجرائم اكتسب بعدا جديدا"، مؤكدا تزايد معاداة السامية سواء داخل التيار اليميني أو التيار اليساري بالإضافة إلى معاداة السامية الواردة من الخارج.

وأوضح مونش أن "الكثير من الأشخاص قدموا إلى بلادنا من مناطق تُعْتَبَر إسرائيل فيها عدوا، ويسود فيها تصور حول ضرورة قتال اليهود"، وقال إنه يجب تسمية معاداة السامية الواردة من الخارج والتصدي لها.

ورأى مونش أن من المهم لهذا السبب أن يطلع المهاجرين على التاريخ الألماني بالإضافة إلى المواقف والقيم الألمانية وقال: "يجب أن نكون أكثر وضوحا فيما يتعلق بما نتوقعه من كل الأشخاص الذين يعيشون هنا في ألمانيا".

وتابع مونش أنه يجب أن يكون من الواضح أن هناك قيما معينة لاسيما تلك التي تستند إلى التاريخ الألماني، لا يجوز المساس بها، وساق مثالا على ذلك بحق إسرائيل في الوجود وكذلك أمن اليهود في ألمانيا.

وحسب مونش، سجلت السلطات الألمانية منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي أكثر من 4700 جريمة لها علاقة بهذا الهجوم، مشيرا إلى أن غالبها جرائم معادية للسامية وإحداث أضرار مادية ودعاية وتحريض.