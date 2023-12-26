يُلقي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، غدا الأربعاء، الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد رئيس مجلس الشورى الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء "أن مجلس الشورى يتطلع إلى الاستماع إلى الخطاب الملكي الذي يعده المجلس نبراسا لأعماله".

وأكد آل الشيخ "اعتزازه ومسئولي المجلس وأعضائه ومنسوبيه بهذه المناسبة السنوية التي يتشرف فيها المجلس بالاستماع إلى الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سيلقيه نيابة عنه ولي العهد، ويتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية".

وأشار آل الشيخ إلى أنَّ الخطاب الملكي السنوي، يشكل خارطة طريق يسير مجلس الشورى على نهجها لرسم ملامح المرحلة المقبلة التي يتعامل معها المجلس من خلال المضامين السامية على كل الأصعدة الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية؛ مما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة وآمال وطموحات المواطنين.