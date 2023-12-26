ألمانيا: أمن كاتدرائية كولونيا يعلن استمرار إغلاقها أمام السائحين حتى إشعار آخر

أعلن أمن كاتدرائية مدينة كولونيا غربي ألمانيا، استمرار إغلاقها أمام السائحين حتى إشعار آخر بسبب التحذير من وقوع هجوم إرهابي محتمل.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال رئيس أمن الكاتدرائية أوليفر جاسن اليوم الثلاثاء إن الكاتدرائية ستقدم "كل الخدمات المتعلقة بالطقوس الدينية، لكن الزيارة السياحية غير متاحة للأسف"، وأتم أن "الكاتدرائية سيتم إغلاقها في الفترات بين الصلوات".

وقال جاسن إنه جرت العادة أن يزور الكاتدرائية ما يزيد على 100 ألف شخص في الفترة بين عيد الميلاد حتى العام الجديد، معربا عن أسفه لعدم إمكانية حدوث هذا الأمر في العام الحالي بسبب الوضع الأمني الخاص.

من جانبه، قال رئيس الكاتدرائية جويدو اسمان، إن هذا الأمر يدعو إلى الأسف بالطبع "فالناس جاؤوا من البلاد البعيدة من أجل قضاء بضعة أيام في كولونيا، ثم لا يستطيعون أن يدخلوا الكاتدرائية. هذا تقييد لكن الأمن يأتي أولا".

في الوقت نفسه، قال اسمان الذي يترأس هيئة إدارة الكاتدرائية إن المصلين لم يستسلموا على أية حال للخوف بسبب التهديد "فالمؤمنون قدموا وكان قداس عيد الميلاد أكثر امتلاء مما كان عليه في العام الماضي".

وحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات عن وجود خطة محتملة لشن هجوم من جانب مجموعة إسلاموية على الكاتدرائية وكنيسة في العاصمة النمساوية فيينا.

وحسب تصريحات شرطة كولونيا، فإن هذه البلاغات تتعلق بليلة رأس السنة.

وفي النمسا، تم القبض على أربعة أشخاص ضمن تحقيقات حول شبكة إسلاموية، وذكر الادعاء العام النمساوي أنه يجري تحقيقات مع ثلاثة أشخاص من هؤلاء بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية لها علاقة بارتكاب جرائم إرهابية.