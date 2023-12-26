الإيقاف يهدد خماسي الشباب قبل مواجهة الوحدة في الدوري السعودي

يخشى فريق الشباب فقدان 5 من لاعبيه للإيقاف خلال مباراته ضد ضيفه الوحدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويلتقي الشباب مع الوحدة في المرحلة الـ19 لبطولة دوري، يوم الجمعة القادم، حيث يرغب الفريق الملقب بـ(الليوث) في تحقيق انتصاره الأول بالمسابقة منذ ما يقرب من شهرين.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الخماسي الشبابي ياجو سانتوس، ونادر الشراري، وحسين الصبياني، وهتان باهبري، وفهد المولد، يواجه خطر الإيقاف في حال حصولهم على إنذارات في مواجهة الشباب أمام الوحدة.

يذكر أن الشباب يحتل حاليا المركز الـ13 بترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، علما بأنه لم يحقق أي فوز بالمسابقة منذ تغلبه 1-0 على ضيفه اتحاد جدة في الثالث من نوفمبر الماضي، ضمن المرحلة الـ12 للبطولة.